شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: استكملنا معسكر الفريق بعد الفوز على المقاولون احتراما للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بالدوري والفوز على الزمالك.
وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية الجهاز الفني للأهلي تعرض لانتقادات شديدة، ونجح في النهاية بالتتويج بالدوري بعد الحصول على 80 نقطة»، مشيرا إلى أن الفريق يجهز احتفالية خاصة بالفوز بالدوري.
وتابع «الأهلي استطاع العودة رغم أن البعض قلل منه، لكن نحن لن نفعل مثل الآخرين، بدليل استكمال المعسكر بعد الفوز على المقاولون والتتويج بالدوري، لاحترامنا الزمالك»، معلقاً «كسبنا البطولة على المستويات الفنية والجماهيرية والإعلامية».
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