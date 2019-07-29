شكرا لقرائتكم فرجانى ساسي عن مستقبله مع الزمالك : اسألوا الإدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق حامد لاعب وسط الزمالك إنه لن يعلق فى الوقت الحالى بشأن رحيله عن القلعة البيضاء أو استمراره فى الموسم الجديد قائلا:"أنتظر رئيس الزمالك لحسم مصيرى وسأتحدث فى التوقيت المناسب".

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وفى هذا السياق قال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك بعد سؤاله عقب مواجهة الأهلى فى ختام الدورى عن مستقبله مع الزمالك قائلا:"اسألوا الإدارة".

وجاءت التصريحات الصحفية لطارق حامد وفرجانى ساسى عقب خسارة الزمالك من الأهلى بهدف نظيف فى ختام الدورى الذى توج به الفريق الأحمر لتفتح الباب حول التساؤلات عن مستقبل الثنائى فى قلعة ميت عقبة خاصة إن طارق حامد وساسى تلقى أكثر من عرضا للرحيل عن القلعة البيضاء وأوضح طارق حامد من قبل إنه سيحسمه موقفه عقب نهاية الدورى والذى تم ختامه اليوم بالفعل.