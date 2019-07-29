شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك خسر الدوري بسبب ظروف خارجة عن الإرادة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.
وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونية : "هذه هى كرة القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نستطيع حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة".
وأكمل : "راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية".
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