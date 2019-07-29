شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك خسر الدوري بسبب ظروف خارجة عن الإرادة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.‏

وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونية : "هذه هى كرة ‏القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نستطيع حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن ‏إدراتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة".‏

وأكمل : "راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في ‏المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية".‏