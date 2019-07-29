شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: لم أتحدث عن الأندية الأخرى بعجرفة.. وقولت الدوري سيحسم بآخر جولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العامة على الكرة بالزمالك، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف نظيف في نهاية الدوري الممتاز.

وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونيه الجمهور كان متعشم في الفوز، لكن هناك ظروف خارجة عن النادي»، مضيفاً «راضون عما حققناه بعد التتويج بالكونفدرالية، وكنا نعلم أنها ستستنزف طاقتنا بالدوري».

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وهنأ الأهلي بالفوز بالدوري قائلاً: «زي ما قولنا ليهم هارد لك على الخروج من أفريقيا وافتكرونا بنعايرهم، بنقولهم مبروك الدوري، لا يوجد فريق يكسب ويخسر بشكل مستمر».

وأردف «لماذا يتم التقييم على أساس الدوري فقط، وشعرت أن هناك تجهيز إعلامي لفوز الأهلي بالمسابقة بعد تتويجنا بالكونفدرالية منعا للمشاكل».

وحول الفيديو الشهير له بشأن منافسة بيراميدز للأبيض خلال الدوري قال «قلت إن بيراميدز هو منافس الزمالك، كون المقابلة التلفزيونية كانت في شهر أكتوبر، وكان الأهلي لم يلعب سوى 3 مباريات، لذلك أكدت في نفس الفيديو أن الأحمر فريق كبير وقادر على العودة والمنافسة»، مضيفاً «لم أتحدث بعجرفة ومقولتش إحنا جامدين ولا أقوى من حد، دائما كنت بقول الدوري سيحسم في آخر جولة».