شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ عن الدورى: يجب أن يدرس في المناهج التعليمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة، بعد الفوز على الأهلى، مؤكدا أن التتويج بالدورى هذا الموسم من الممكن أن يدرس في المناهج التعليمية..
وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية على قناة اون سبورت: "كنا أقل بـ 8 نقاط والآن نتفوق بـ 8 نقاط".
وأضاف : "الجهاز الفني للأهلي تعرض لانتقادات شديدة، ونجح في النهاية بالتتويج بالدوري بعد الحصول على 80 نقطة. مشيرا إلى أن الفريق يجهز احتفالية خاصة بالفوز بالدوري".
وتابع عبد الحفيظ مسابقة الكأس ليست الهدف الأولى للفرق الكبرى، لكن هذا لا يعني أننا لن ننافس على البطولة، لافتا إلى أن الأهلي سيحصل على راحة لمدة 4 أيام، مؤكدا أن الفريق استفاد من معسكر إسبانيا.
وحول مستقبل مارت لاسارتي مع القلعة الحمراء قال :" الرجل قاد الفريق في أصعب دوري بتاريخ النادي، في ظل ضغوطات تعرضنا لها".
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