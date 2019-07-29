شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى: رمضان صبحي اشتكي من كدمة في وجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الجهاز الطبي للأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق اشتكي من كدمة في وجه القدم خلال مباراة الزمالك فيما عاني وليد سليمان لاعب الفريق من إجهاد في الخلفية كان سببا في تغييره في الشوط الثاني من اللقاء.

وفاز الأهلي علي الزمالك بهدف علي معلول مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي في الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.

تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2017 – 2018 .

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يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.