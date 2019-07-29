شكرا لقرائتكم رمضان صبحى : الفوز بالقمة ليه طعم تاني.. شكراً لجمهور الأهلي العظيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي، الشكر إلي الجماهير الحمراء بعد التتويج ببطولة الدوري، مؤكداً أن الفوز علي الزمالك في مباراة القمة له طعم تاني .

نجح النادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.

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ونشر رمضان صبحي علي صفحته "تويتر"، "الفوز بالقمة ليه طعم تاني.. شكراً لجمهور الأهلي العظيم".