شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يعدد أسباب هزيمة الزمالك أمام الأهلى ولقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أسباب خسارة الزمالك درع الدورى هذا الموسم بالإضافة إلى الخسارة من الأهلى فى مباراة القمة 118. وقال وليد صلاح خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" أن الزمالك فرط فى لقب الدورى هذا الموسم بسبب أخطاء لاعبيه والجهاز الفنى وبعض القرارات الإدارية، فضلاً عن غياب الثنائى كهربا وأوباما نظرًا لكونهما أهم مفاتيح لعب الفريق الأبيض فى الجانب الهجومى. Advertisements وفاز الأهلى على الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني. ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة. يشارك الأهلي و الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك بيراميدز و المصري فى البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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