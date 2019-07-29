شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء للإعلان عن الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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وفاز الأهلى على الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرًا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.

يشارك الأهلي و الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك بيراميدز والمصري فى البطولة الكونفدرالية الأفريقية.