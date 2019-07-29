شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: الأهلي بيعرف يفوز وهو ما حدث فى مباراة الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه سعيد بالفوز على الزمالك بهدف عقب التتويج بالدوري فى اللقاء السابق أمام المقاولون.

أضاف صبحي فى تصريحات لقناة ON SPORT سنحاول خلال الموسم المقبل الفوز بجميع البطولات التى سنشارك بها ، مرينا بموسم صعب بعد الخروج من أفريقيا و سنعمل جاهدين على تحقيق دوري أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

تابع صبحي الأهلي بيعرف يفوز وهو ما حدث فى مباراة الزمالك اليوم رغم عدم قوة الأداء للفريق اليوم ، موجها الشكر للاعبين و الجهاز الفني و الجماهير و مجلس الإدارة مؤكداً أن الفترة القادمة ستكون أفضل.

وعن رحيله عن الاهلي أو البقاء بعد تجديد إعارته لمدة موسم مع ناديه الإنجليزي هدرسفيلد ، أن هذا الكلام سابق لأوانه وهناك موسم بأكمله يتمني من خلاله المشاركة مع زملائه فى تحقيق الألقاب.

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تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2017 – 2018 .

يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.