شكرا لقرائتكم الشناوى: لا أعلم شيئاً عن عرض ريال مدريد وٍسأكشف الحقائق قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، مؤكداً أنها بطولة بمفردها ، وتحديداً بعد التتويج بلقب الدورى للمرة الـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء.
عن عرض ريال مدريد قال الشناوي فى تصريحات لقناة ON SPORT : " شوفت العروض فى الجرائد ، و تركيزي منصب مع الأهلي خلال الفترة الحالية وسأكشف عن حقيقة هذه العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.
تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2017 – 2018 .
يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.
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