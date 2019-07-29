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نابولي يتجاوز ليفربول بثلاثية نظيفة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق نابولي وصيف بطل لكرة القدم فوزا كبيرا على ليفربول وصيف بطل 3 - صفر الاحد في إدنبره الأسكتلندية في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وضرب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية للورنزو إينسيني (17) والبولندي أركاديوش ميليك (28)، قبل أن يضيف البديل الألماني أمين يونس الثالث مطلع الشوط الثاني (52).

وواصل ليفربول، بطل مسابقة ، خوض مبارياته الإعدادية في غياب البرازيليين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر المتوجين مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أميركا، والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين شاركا مع منتخبي بلاديهما في كأس الامم الإفريقية في مصر حيث خرج الأول من الدور ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا، وخسر الثاني النهائي أمام الجزائر.

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وهي المباراة الإعدادية الرابعة لليفربول دون أن يحقق الفوز بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2 - 3 وإشبيلية الإسباني 1 - 2 وتعادل مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-2 في جولته الأميركية.

ويخوض ليفربول مباراة ودية خامسة ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 يوليو الجاري قبل مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في 4 أغسطس على ملعب ويمبلي.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول.

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