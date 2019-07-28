نتيجة مباراة الاهلى والزمالك و ملخص هدف معلول

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك اليوم الأحد 28 يوليوفى ختام مباريات الدورى العام المصرى لكرة القدم موسم 2018/2019، نادى الأهلى حسم اللقب لصالحه و فاز رسمياً ببطولة الدورى العام، حيث وصل رصيد الأهلى الى النقطة 77 بينما رصيد الزمالك 72 نقطة، و مباراة اليوم هى قمة بين الفريقين وخارج التوقعات تماما، سيحاول الزمالك حفظ ماء وجهه وتعويض نجومه خسارة الدورى والفوز اليوم على الأهلى، و بينما يريد الأهلى تأكيد أحقيته بالدورى و الفوز على الزمالك الليلة على استاد برج العرب، المباراة مذاعة عبر قنوات أون سبورت الرياضية، توقع معنا من سيفوز بلقاء القمة رقم 118 فى تاريخ الفريقين، و المباراة فى اثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك اليوم

مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون سبورت الرياضية بتعليق حاتم بطيشة و أيمن الكاشف، و على قناة تايم سبورت الرياضية بتعليق بلا علام، و قناة النيل للرياضة بتعليق المعلق الرياضى مدحت شلبى، وسيبدأ اللقاء فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر ، العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

تشكيل فريق الأهلى المتوقع

من المؤكد سيكون حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع سيمثل الأهلى اليوم : علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

أم فى خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

ثلاثهى الهجوم فى الأهلى رمضان صبحي – صالح جمعة أو وليد سليمان – حسين الشحات.

و أمامهم وليد أزارو.

تشكيل الزمالك المتوقع:

سيبدأ فى حراسة المرمى: عماد السيد.

سيتكون خط الدفاع: من عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

و أساسى خط الوسط الثنائى : طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي الهجومى فى خط الوسط : إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم مع أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: عمر السعيد.

الاهلى نجح فى الساعات الاخيرة فى ضم محمود متولي مدافع الدراويش لمدة خمسة مواسم

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الأهلى رصيده حالياً فى جدول الدورى 77 نقطة بينما رصيد الزمالك 72 نقطة فى المركز الثانى و بيراميدز فى الثالث،يتصدر قائمة هدافي الزمالك في الدورى العام محمود علاء برصيد 15 هدف، بينما يتصدر معلول هدافى الأهلى برصيد 7 أهداف.

الشوط الأول من مباراة الأهلى والزمالك سيبدأ بعد قليل حيث يستعد اللاعبون لنزول ارض الملعب

بدأت أحدث اللقاء هادئة بين الفريقين و لاعبو الأهلى يضغطون على مدافعى الزمالك الذين يخطفون الكرة و يحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة ويخرجها دفاع الزمالك.

الدقيقة الخامسة تشهد أول ضربة ركنية فى اللقاء يحتسبها لصالح الزمالك و يلعبوها لكن الحكم يحتسب تسلل لصالح الاهلى

تمريرة رائعة من حسين الشحات تصل الى وليد سليمان على حدود منطقة جزاء الزمالك و يصوبها وليد بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 22 من احداث الشوط الأول و النتيجة هى التعادل السلبى 0/0

الدقيقة تحذير من حكم المباراة للاعبى الاهلى والزمالك أحمد سيد زيزو ومحمد هاني .

فى الدقيقة 32 رمضان صبحي يدخل برأسه على محمد عبد الغني و الحكم يحتسب ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف ملعبهم

الشوط الثانى

الدقيقة 59 تسديدة قوية يخطىء عماد السيد حارس الزمالك فى امساكها لترد الى على معلول الذى يضعها على يسار الحارس هدف للاهلى

الهدف جاء نتيجة ركلة حرة للنادي الاهلي سددها وليد سليمان فشل عماد السيد في الإمساك بها فسقطت من يديه لتجد علي معلول متابعا للكرة حيث قام بتصويبها لتمر من بين أقدام عماد السيد.

انتهت المباراة 1/0 للاهلى