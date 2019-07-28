ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في القمة 118 للكرة المصرية

فاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف مقابل لا شئ في القمة 118 على ملعب برج العرب اليوم الأحد 28 يوليو، سجل هدف الأهلي الدولي التونسي علي معلول في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ورغم عدم أهمية نتيجة المباراة لكلا الفريقين، لكن مباريات القمة هي بطولة خاصة بحد ذاتها.

ملخص مباراة الزمالك والاهلي

تشكيل نادي الزمالك، هو نفس تشكيل الزمالك أمام نادي الأسماعيلي في المباراة الماضية، والتي حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية