ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في القمة 118 للكرة المصرية

فاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف مقابل لا شئ في القمة 118 على ملعب برج العرب اليوم الأحد 28 يوليو، سجل هدف الأهلي الدولي التونسي علي معلول في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ورغم عدم أهمية نتيجة المباراة لكلا الفريقين، لكن مباريات القمة هي بطولة خاصة بحد ذاتها.
ملخص مباراة الزمالك والاهلي
تشكيل نادي الزمالك، هو نفس تشكيل الزمالك أمام نادي الأسماعيلي في المباراة الماضية، والتي حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية
- الشناوي يتدخل في الدقيقة الخامسة وينقذ مرمى النادي الأهلي من هدف التقدم للزمالك، وبعد مرور ثماني دقئق النتيجة تعادل سلبي
- رغم سيطرة الأهلي غلى أغلب دقائق الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك والاهلي، لكن الزمالك كانت له هجمات مرتدة سريعة على الشناوي دون خطورة، حيث كانت تفتقد الدقة والتركيز في أنهائها على المرمى.
- لاسارتي يوجه لاعبي الأهلي من خارج الملعب، ويحثهم على ضرورة الضغط على لاعبي الزمالك في وسط الملعب، واستخلاص الكرة، بعد استحواذ نادي الزمالك على الملعب في الدقائق من 15 إلى 30 من عمر اللقاء، ورغم أن السيطرة كانت سلبية لكن كاد الفريقين تسجيل الأهداف من أخطاء ساذجة.
- لم نرى أي انطلاقات في الشوط الأول من نبيل معلول من الجهة اليسرى، أو محمد هاني من الجهة اليمنى، حيث حد لاعبي الزمالك من خطورتهم بشكل كبير على الأطراف.
- انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، كان الزمالك الأفضل في الدقائق الأولى، قبل أن تتحول الأفضلية للنادي الأهلي دون خطورة على أي من الحارسين بأستثناء بعد الهكمات التي لم تكتمل، ننتظر الشوط الثاني من مواجهة القمة.
- ينتظر أن يشهد الشوط الثاني من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تطور كبير في مستوى الفريقين ورغبة أكبر في تحقيق الفوز.
- علي معلول يسجل الهدف الأول للنايد الأهلي بعد أن استغل كرة مرتدة من يد حارس مرمى الزمالك ليسكنها الشباك مسجلاً هدف التقدم في الدقيقة 59.
- الدقيقة 70، لم نرى رد فعل لنادي الزمالك بعد تسجيل الأهلي هدف التقدم، لتستمر نتيجة المباراة بتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شئ سجله الدولي التونسي علي معلول.
- الدقيقة 78، صالح جمعة يضيع هدف محقق للنادي الأهلي بعد أن تسلم الكرة مواجهاً للمرمى من رمضان صبحي لكن طارق حامد ينقذها.
- أحمد سيد يتعرض للبطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.