نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في ختام مباريات الدوري المصري 2019

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك مباشرة في القمة 118، والتي تجمع بين الفريقين من منافسات الدوري المصري 2019 تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد برج العرب، وستكون مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت، وقناة النيل الرياضية.
نجح النادي الأهلي في حسم لقب الدوري المصري لهذا الموسم بعدما حقق الفوز خلال الجولة الماضية أمام المقاولون بنتيجة 3-1، إلا أن مباريات القمة لها طابع خاص، ويسعي كلا القطبين لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، والتي تعتبر بطولة خاصة.
تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
- خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.
- ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – صالح جمعة أو وليد سليمان – حسين الشحات.
- خط الهجوم: وليد أزارو.
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك
- دقائق وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والزمالك وسط أجواء حماسية كبيرة.
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع في ختام مباريات الدوري المصري.
- بداية هجومية لأحداث المباراة، ومحمد إبراهيم يقترب من التسجيل، ولكن الشناوي ينقذ الموقف.
- وصلنا للدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- هدوء يسيطر على احداث المباراة مع وصولنا للدقيقة 30.
- التعادل السلبي هو نتيجة الشوط الاول من مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن بعد مرور 36 دقيقة.
- الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول.
- نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
- بداية الشوط الثاني.
- علي معلول يسجل أولي أهداف المباراة في الدقيقة 58 من المباراة.
- وصلنا للدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني، ومازالت نتيجة الشوط الثاني من مباراة الأهلي والزمالك الآن هي 1-0 للأهلي.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.
- نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.