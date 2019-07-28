نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري لكرة القدم القمة تبتسم للأحمر

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، سجل علي معلول هدف في الدقيقة 59،ليقود فريقه الأهلي لفوز جديد في القمة المصرية على غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، وكان الأهلي الأفضل في اللقاء وأضاع اكثر من كرة لتسجيل هدف ثاني.

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك