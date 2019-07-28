نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري لكرة القدم القمة تبتسم للأحمر

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، سجل علي معلول هدف في الدقيقة 59،ليقود فريقه الأهلي لفوز جديد في القمة المصرية على غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، وكان الأهلي الأفضل في اللقاء وأضاع اكثر من كرة لتسجيل هدف ثاني.
نتيجة مباراة الاهلي والزمالك
- نبيل معلول ينفذ ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة، ولكن لم يحسن وضع الكرة في الشباك، ويبدو الأهلي الأفضل في الدقائق الأولى.
- نشاط ملحوظ من وليد سليمان في منتصف ملعب النادي الأهلي، وتفوق على فرجاني ساسي في أكثر من مواجهة مباشرة في وسط الملعب، الذي يبدو الأهلي مسيطراً على أحداثه ومُصر على تحقيق الفوز في القمة 118 على الزمالك اليوم
- بعد مرور أكثر من 15 دقيقة تعادل سلبي يسيطر على المباراة، وهدوءبعد البداية السريعة خوفاً من تقبل هدف، وبالرغم من الأستحواذ النادي الزمالك في الدقائق الماضية إلا أن فرص الأهلي تبدو الأخطر.
- شوط أول قارب على النهاية، ونتيجة تعادل سلبي تسيطر على لقاء القمة مثل نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في حضور عشرات الجماهير في ملعب اللقاء.
- حذر كبير من جانب لاعبي الفريقين، والمباراة تسير في اتجاه نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث يتجنب كل فريق الخسارة، لينهي الحكم المحري الشوط الأول بنتيجة تعادل صفر لصفر في شوط متوسط المستوى لم يرقى إلى مستوى مباراة القمة.
- تفوق نادي الزمالك مع بداية الشوط الثاني على النادي الأهلي وكان قريب من تسجيل هدف التقدم لولا رعونة لاعبيه.
- سجل علي معلول الهدف الأول لنادي الأهلي في الدقيقة 59 من المباراة، لينهي الصمت والأداء السلبي من جانب الفريقين.
- بعد تسجيل الأهلي هدف التقدم، لم نشهد أي رد فعل من المنافس نادي الزمالك، حيث هدأ نسق المباراة، ونجح الأهلي في فرض أسلوب لعبه على خصمه.
- الدقيقة 78 بنقذ طارق حامد فريقه نادي الزمالك من هدف ثاني مؤكد، بعد أن وضع رمضان صبحي الكرة على قدم صالح جمعة على بُعد مترات قليلة من المرمى.