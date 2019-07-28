هدف وطرد: تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في ختام منافسات الدوري

نعرض لكم نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في ختام منافسات الدوري المصري حيث يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في لقاء بعيد عن المعطيات الخاصة بالتتويج لأن المارد الأحمر قد استطاع انتزاع اللقب في المباراة السابقة أمام المقاولون حينما فاز بثلاثية ولكن هذا لا يعني عدم أهمية لقاء اليوم فمباراة الفريقين دائما ما تكون مليئة بالاثارة والترقب فهى كلاسيكو الكرة المصرية.

مباراة الاهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في المساء، وستكون المباراة بعيدا عن فرض السيطرة التاريخية فرصة للمديرين الفنيين للأهلي والزمالك فمارتن لاسارتي أمام فرصة تاريخية للفوز ليكون المدرب الأجنبي الأول الذي استطاع التفوق على القلعة البيضاء بعد رحيل جوزيه.

مباراة الاهلي والزمالك اليوم

أما بالنسبة لخالد جلال المدير الفني للفارس الأبيض فهى فرصة لتثبيت تواجده في منصبه بعد أنباء صحفية وتقارير تشير بأنه سيتم توجيه الشكر له في حالة الهزيمة اليوم وهو ما قد تم نفيه سابقا من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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نتيجة الاهلي والزمالك

وتحدث أيمن يونس لاعب الزمالك السابق عن اللقاء مؤكدا أن ما فعله الأهلي في مشوار الدوري هو بمثابة معجزة فقد أتي من بعيد ليثبت قوة الادارة في اتخاذ القرارات ودعم جماهير الأهلي الذي تعامل بصورة جيدة مع اللاعبين عقب الخروج الافريقي

وتحدث عماد متعب أنه تواصل مع عدد من لاعبي الأهلي وأكد أنهم قد احتفلوا بفوزهم ببطولة الدوري ثم قاموا بالاستعداد الجيد لهذ اللقاء

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات – وليد أزارو.