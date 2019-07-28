القمة حمراء: ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري كورة ستار، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب القمة الكروية بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في ختام لقاءات البطولة المحلية، وذلك بعدما تمكن المارد الأحمر من حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية بعد صراع طويل مع غريمه الأزلي، نرصد نتيجة ماتش الاهلي والزمالك.

نتيجة ماتش الاهلي والزمالك

تبدأ المواجهة المشوقة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة الاهلي اليوم عبر قناة on sport hd أيمن الكاشف، وأيضاً من خلال النيل للرياضة تعليق مدحت شلبي والبث الأرضي الخاص تايم سبورت، تابعوا ملخص مباراة الاهلي ضد الزمالك.

واحتفل النادي الاهلي بالتتويج بلقب الدوري 41 عبر تاريخه بعدما حقق الانتصار على المقاولون بثلاثية ليرفع رصيده إلى 77 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة من الفارس الأبيض، ولكن مباراة الاهلي والزمالك تعتبر بطولة خاصة بين الفريقين وسيخوض اللاعبين ماتش القمة بجدية شديدة لإسعاد جماهيرهم.

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ملخص مباراة الاهلي والزمالك

وسيدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بالمدافع ياسر إبراهيم بدلاً من رامي ربيعه وذلك بعدما عاد من الإيقاف الذي حصل عليه مؤخراً.

تشكيلة الاهلي الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني، الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي، الوسط الهجومي: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات، وفي الهجوم: وليد أزارو.

التشكيل الأساسي للزمالك هو: عماد السيد – عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز – طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد زيزو – عمر السعيد.

تمكن النادي الاهلي من حصد الثلاث نقاط بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد سجله علي معلول في الدقيقة 59.