مُباراة قوية: ملخص مباراة الاهلي والزمالك قمة ختام الدوري المصري

ملخص مباراة الاهلي ضد الزمالك 28-7-2019 ختام الدوري المصري، يخوض قطبي الكرة المصرية مباراة التألق النهائية في الموسم الكروي الجاري على استاد الجيش ببرج الغرب، ضمن لقاء قمة الدوري المصري الممتاز، ويعسى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن انتهى اللقاء الأول بتعادل سلبي، وعلى الأخص الزمالك اليوم، وذلك من أجل استعادة الكبرياء ورفع رأسه بعد الأداء الذي قدمه مؤخراً.

المارد الأحمر يسعى إلى إثبات مهاراته الفنية والإدارية وذلك من خلال تقديم أداء متميز مساء اليوم، حيث أن المباراة يتابعها ملايين المواطنين عبر شاشات التليفزيون، المدرجات، الإنترنت، المقاهي، وغيرها من الوسائل التي تكفل لك مباراة الزمالك ضد الاهلي.

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ملخص مباراة الاهلي والزمالك

ويتم نقل اللقاء على قناة اون سبورت وقناة النيل سبورت، ويتغب عن القلعة الحمراء الحارس شريف إكرامي، ويتغب عن القلعة البيضاء جنش لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى كل من يوسف أوباما بعد أن تلقى بطاقة حمراء، واللاعب محمود كهربا لانتقاله إلى الدوري البرتغالي.

يسعى الزمالك إلى إخماد النيران المشتعلة في قلوب ونفوس المشجعين نظراً للاستبعاد من الدوري، وذلك من خلال الحصول على الثلاث نقاط من خلال الفوز في ملخص أهداف مباراة الاهلي والزمالك.

نتيجة الاهلي والزمالك

الاهلي الزمالك 1 0

هذا ومن المقرر أن يتم تغيير زي الزمالك ضد الاهلي، وفقا لقرار مجلس إدارة النادي، حيث يتم استبدال الشورت والشراب باللون الأسود أو اللون الأزرق لأن النادي الأحمر يرتدي الزي التقليدي الخاص به.