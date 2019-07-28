فرحة أهلاوية: نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري 2019 علي معلول يبدع

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والاهلي اليوم، مواجهة كبيرة على ملعب برج العرب بين الفارس الابيض والمارد الأحمر في المرحلة الاخيرة من بطولة الدوري المصري 2019 لكرة القدم، وعلى الرغم من تتويج الأهلي باللقب رسمياً إلا أن مباراة القمة دائماً ما تكون ذات طابع خاص لدى جمهور الفريقين، تابعوا ملخص مباراة الزمالك والاهلي، وبعد منافسة شرسة بين قطبي الكرة المصرية منذ بداية الموسم الكروي الحالي تمكن نادي القرن الافريقي من حصد البطولة بصعوبة بالغة وسط فرحة عارمة من اللاعبين.

ملخص ماتش الزمالك والاهلي اليوم

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة اللقاء، حيث سيدير الدولي المجري فرانس كاراكو اللقاء ويعاونه كلاً من بولاش وأولبرت فيما سيكون أدام فوركش هو الحكم الرابع.

نتيجة ماتش الاهلي والزمالك

ألتقى الفريقان في 117 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق للحُمر في 43 مرة مقابل 26 لأبناء ميت عقبة، فيما كان التعادل هو الحاسم بينهما في 48 مباراة.

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أعلن خالد جلال عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز، الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد سيد “زيزو”، الهجوم: عمر السعيد.

التشكيل الرسمي للأهلي: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات – وليد أزارو.

حقق الاهلي الفوز على منافسه الزمالك بهدف نظيف عن طريق علي معلول في الدقيقة التاسعة والخمسون، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة ويؤكد أحقيته في التتويج ببطولة الدوري الممتاز.