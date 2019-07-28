نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 28-7-2019 في القمة 118 بالدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم العربية نحو ملعب برج العرب، حيث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري المصري 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثيرون من عشاق لقاءات القمة، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر اليوم الأحد الموافق 28-7-2019 لقاء القمة 118 بالدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

كما ستكون مباراة الأهلي ضد الزمالك منقولة من خلال عدد كبير من القنوات، وهي:

قناة أون سبورت

قناة تايم سبورت

قناة نايل سبورت

كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك