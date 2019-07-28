بهدف علي معلول: الأهلي يثبت تفوقه في اللقاء الأخير في الدوري المصري

نقدم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم وملخض أحداث اللقاء كتابيا، يترقب متابعي الكرة العربية لاسيما المصرية اليوم الكلاسيكو العربي الأول والسادس على مستوى العالم وأحد أعرق المواجهات انتظارا على مدار التاريخ مواجهة نادي الزمالك مع الأهلي “لقاء القمة” أو للأصح فسنذكر النادي الأهلي في المقدمة لأنه صاحب الملعب والمسئول عن تنظيم المباراة.

مباراة الاهلي والزمالك

وشهد الأربعاء الماضي المواجهة قبل الأخيرة لكل فريق في بطولة الدوري حيث استطاع طرفي لقاء اليوم في التغلب على المقاولون والاسماعيلي بنتيجة 3:1 وحقق الأهلي اللقب 41 قي تاريخه بعد هذا الفوز بعد أن ظل الزمالك متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري لمعظم فتراته ولكن فقدان النقاط التي كان آخرها أمام الجونة ساهم في ذلك.

الاهلي والزمالك

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن تسليم درع الدوري للمارد الاحمر في احتفالية ستتم في أحد الفنادق وعدم تقديمه في لقاء اليوم وكان تعليق الاعلامي عمر أديب والذي يشجع القلعة البيضاء بأنه يشعر بالاندهاش من هذا الأمر وأنه لا داعي لتجنب تسليم النادي الأهلي اللقب الليلة فالزمالك يدخل المباراة وهو يعلم أنه قد خسر الدرع.

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك

وامتدح ايمن يونس المحلل الكروي بقناة أون سبورت قبل المباراة جمهور الأهلي الذي تعامل مع خسارة الأهلي في افريقيا وخروجه على يد صن داونز، وأيضا دور الادارة في التعامل مع هذا الموقف الذي انطلق من بعده الاهلي في بطولة الدوري بآداء جيد

وصول لاعبي الأهلي لملعب المباراة وأيضا حافلة نادي الزمالك منذ قليل والجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية ملعب برج العرب، وقرر لاسارتي الدفع بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء المقاولون العرب