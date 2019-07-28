نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم..معلول يحسم المباراة للشياطين الحمر

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم المباراة المؤجلة فى الدورى العام المصرى، نادى الأهلى استطاع حسم الدورى عندما فاز على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتسع الفارق بينه وبين الزمالك الى خمس نقاط، و يفوز رسمياً بالدورى بغض النظر عن أى نتيجة ستنتهى بها مباراة الأهلى ضد الزمالك اليوم فى ختام الدورى الممتاز، من المتوقع أن يدفع خالد جلال اليوم بايمن حفنى فى مباراة الليلة.
يعانى فريق الزماك من الغيابات الهامة عن فريقه حيث يغيب محمود عبد الرحيم “جنش” للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى، ويغيب يوسف أوبامالتلقيه بطاقة حمراء في لقاء الجونة، و إيقافه على أثرها ثلاث مباريات، كما يغيب محمود عبد المنعم “كهربا” لانتقاله الى الدوري البرتغالي.
نتيجة مبارة والأهلى والزمالك اليوم
مباراة الاهلى والزمالك فى تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت واليمن،العاشرة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.
مبارة والأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك ستذاع اليوم على عدد من القنوات المفتوحة منها قناة أون سبورت الرياضية و ستكون بتعليق حاتم بطيشة و أيمن الكاشف، و على قناة تايم سبورت الرياضية بتعليق بلا علام، و قناة النيل للرياضة بتعليق المعلق الرياضى مدحت شلبى
يتصدر قائمة هدافي الأهلى مغلول برصيد سبعة أهداف و فى الزمالك يتصدر الهدافين محمود علاء برصيد 15 هدف
اللاعبون نزلو الآن الى أرض ملعب ستاد برج العرب و يستعدون لبداية المباراة
- الدقيقة الثالثة تشهد ضربة حرة مباشرة يلعبها معلول أرضية عررضية لكن يشتتها دفاع الزمالك و تعود مرة أخرة للاعبى الأهلى
- ضربة ركنية لصالح الزمالك من جهة اليمينيتم لعبها كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حاول عمر السعيد مقابلتها بتصويبة من على القائم القريب ولكن تداخل معه دفاع الأهلي وأبعد الكرة.
- الدقيقة 14 و ضربة حرة مباشر للزمالك على بعد 26 متر وتخرج ضربة مرمى
- الدقيقة 24 من الشوط الاول والنتيجة حتى الان 0/0
- الدقيقة 28 تشهد حتى الان تعادل سلبى فى مباراة الاهلى والزمالك
- الدقيقة 33 اصابة للاعب محمود علاء فى الرأس نتيجة التحام فى الهواء مع رامى ربيعة لاعب الاهلى
- الدقيقة 59 على معلول يحرز الهدف الاول للاهلى تسديدة قوية يخطىء عماد السيد حارس الزمالك فى الامساك بها لتصل الى معلول الذى يضعها على يسار الحارس هدف للاهلى
- انتهت المباراة 1/0 للاهلى