نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم..معلول يحسم المباراة للشياطين الحمر

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم المباراة المؤجلة فى الدورى العام المصرى، نادى الأهلى استطاع حسم الدورى عندما فاز على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتسع الفارق بينه وبين الزمالك الى خمس نقاط، و يفوز رسمياً بالدورى بغض النظر عن أى نتيجة ستنتهى بها مباراة الأهلى ضد الزمالك اليوم فى ختام الدورى الممتاز، من المتوقع أن يدفع خالد جلال اليوم بايمن حفنى فى مباراة الليلة.

يعانى فريق الزماك من الغيابات الهامة عن فريقه حيث يغيب محمود عبد الرحيم “جنش” للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى، ويغيب يوسف أوبامالتلقيه بطاقة حمراء في لقاء الجونة، و إيقافه على أثرها ثلاث مباريات، كما يغيب محمود عبد المنعم “كهربا” لانتقاله الى الدوري البرتغالي.

نتيجة مبارة والأهلى والزمالك اليوم

مباراة الاهلى والزمالك فى تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت واليمن،العاشرة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مبارة والأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك ستذاع اليوم على عدد من القنوات المفتوحة منها قناة أون سبورت الرياضية و ستكون بتعليق حاتم بطيشة و أيمن الكاشف، و على قناة تايم سبورت الرياضية بتعليق بلا علام، و قناة النيل للرياضة بتعليق المعلق الرياضى مدحت شلبى

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يتصدر قائمة هدافي الأهلى مغلول برصيد سبعة أهداف و فى الزمالك يتصدر الهدافين محمود علاء برصيد 15 هدف

اللاعبون نزلو الآن الى أرض ملعب ستاد برج العرب و يستعدون لبداية المباراة