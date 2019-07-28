غيابات عديدة في الأهلي والزمالك عن لقاء القمة الأحد المقبل

غيابات عديدة تشهدها قمة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.

ويفتقد كلا الفريقين عدد من اللاعبين بسبب الإيقافات والإصابات المختلفة، وكانت مباراة الفريقين فى الدور الأول هذا الموسم والتي أقيمت فى شهر مارس الماضي على نفس الملعب قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويغيب عن الأهلي في المباراة كل من محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد للإصابة، وكل من سعد الدين سمير ومؤمن زكريا وشريف إكرامي وأحمد علاء وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي لأسباب فنية والمهاجم صلاح محسن صاحب الأزمات في النادي في الفترة الأخيرة لأسباب تأديبية.

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وتسود حالة من الفرح داخل القلعة الحمراء بعد تخطي عقبة المقاولين العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري والتتويج بالبطولة رسميا بعد عناء، وتعد هذه البطولة هي الأولى للأهلي هذا الموسم بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية.

أما نادى الزمالك الذي يشهد عدد من الأزمات في الآونة الأخيرة فيغيب عنه كل من الحارس محمود عبد الرحيم جنش للإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي وقع لنادى أفيش البرتغالي رغم أستمرار عقده مع الزمالك.

كما يغيب اللاعب يوسف أوباما لحصوله على كارت أحمر في مباراة الفريق ضد الجونة، وأصدر الاتحاد المصري عقوبة ضده بالإيقاف لثلاث مباريات مقبلة كان أولها لقاء الإسماعيلي الماضي.