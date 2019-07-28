بعد نهاية المسابقة.. ننشر ترتيب الدوري المصري.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

أسدل الستار على بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد فوز الأهلي على الزمالك، في الجولة الأخيرة من المسابقة، بهدف دون رد.

وختم الأهلي المسابقة متربعا على القمة بـ80 نقطة، يليه الزمالك بـ72، وبيراميدز ثالثا بـ70 نقطة، والمصري رابعا بـ 52 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهة الزمالك في ختام الدوري، لتصبح تحصيل حاصل.

ترتيب الدوري

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، حصل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على لقب الهداف، بـ18 هدفا، يليه محمود علاء مدافع الزمالك بـ15 هدفا، ثم خالد قمر مهاجم الاتحاد بـ14 هدفا

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أحرز النجم التونسي، علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.

وانتهى الشوط الأول من القمة 118، بالتعادل السلبي، وجاء متوسط المستوى، ولم يشهد إلا هجمة وحيدة خطيرة كانت لصالح الزمالك، في الدقيقة السابعة، حيث مرر فرجاني ساسي كرة متقنة وضعت محمد إبراهيم في مواجهة محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي خرج ببراعة وانقذ مرماه.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 47 ثاني أخطر فرصة للزمالك، بعد أن تصدى الشناوي لعرضية خطيرة من النقاز، لترتد الكرة لتصل لعمر السعيد الذي سددها في السماء أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 77، اخترق رمضان صبحي من الجهة اليمني ووصل بسرعته العالية منطقة الجزاء ومرر عرضية لصالح جمعة لكن الأخير وضعها بغرابة بجوار المرمى.

وطرد حكم المباراة أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشكل غير لائق عليه.