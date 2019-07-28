بعد إقالة خالد جلال.. الزمالك يعرض نجم الفريق للبيع

كتب: ضياء السقا

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عرض محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

جاء ذلك بعد تواضع مستوى محمد إبراهيم خلال مباراة القمة، والتي خسرها الأبيض.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن الزمالك سيتعاقد خلال أسبوع مع مدرب أجنبي جديد، خلفا لخالد جلال، الذي تمت إقالته.

وكان مرتضى منصور، قد أعلن إقالة خالد جلال من تدريب الفريق الأبيض، بعد الخسارة من الأهلي في مباراة القمة.

اقرأ أيضا: مرتضى منصور يُقيل خالد جلال.. ورد ناري من مدرب الزمالك

من جانبه، قال خالد جلال إنه لا يعلم أي شيئ عن الإقالة، مؤكدا: "محدش بلغني بحاجة".

وأضاف جلال في تصريحات نقلها ’’الوطن سبورت‘‘ أثناء خروجه من ملعب مباراة القمة: "دوري أيه.. أنتو جبتوني عشان تخلصوا عليا".

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

أحرز النجم التونسي، علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.

وانتهى الشوط الأول من القمة 118، بالتعادل السلبي، وجاء متوسط المستوى، ولم يشهد إلا هجمة وحيدة خطيرة كانت لصالح الزمالك، في الدقيقة السابعة، حيث مرر فرجاني ساسي كرة متقنة وضعت محمد إبراهيم في مواجهة محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي خرج ببراعة وانقذ مرماه.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 47 ثاني أخطر فرصة للزمالك، بعد أن تصدى الشناوي لعرضية خطيرة من النقاز، لترتد الكرة لتصل لعمر السعيد الذي سددها في السماء أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 77، اخترق رمضان صبحي من الجهة اليمني ووصل بسرعته العالية منطقة الجزاء ومرر عرضية لصالح جمعة لكن الأخير وضعها بغرابة بجوار المرمى.

وطرد حكم المباراة أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشكل غير لائق عليه.

ورفع الأهلي رصيده لـ80 نقطة، في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهة الزمالك في ختام الدوري، لتصبح تحصيل حاصل.