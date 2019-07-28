بعد إصابته القوية.. نقل نجم الزمالك للمستشفى.. واشتباه بإرتجاج في المخ (فيديو)

كتب: ضياء السقا

نُقل محمود علاء مدافع الزمالك، للمستشفى، بعدما اشتبه الجهاز الطبي للفريق الأبيض بإصابته بارتجاج في المخ، بعد التحام قوي مع رامى ربيعة في مباراة القمة، بحسب اليوم السابع.

وكان محمود علاء، قد تعرض لإصابة قوية في الرأس، نتيجة كرة مشتركة مع ربيعة، ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة وخرج بسيارة الإسعاف.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز النجم التونسي، علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.

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وانتهى الشوط الأول من القمة 118، بالتعادل السلبي، وجاء متوسط المستوى، ولم يشهد إلا هجمة وحيدة خطيرة كانت لصالح الزمالك، في الدقيقة السابعة، حيث مرر فرجاني ساسي كرة متقنة وضعت محمد إبراهيم في مواجهة محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي خرج ببراعة وانقذ مرماه.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 47 ثاني أخطر فرصة للزمالك، بعد أن تصدى الشناوي لعرضية خطيرة من النقاز، لترتد الكرة لتصل لعمر السعيد الذي سددها في السماء أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 77، اخترق رمضان صبحي من الجهة اليمني ووصل بسرعته العالية منطقة الجزاء ومرر عرضية لصالح جمعة لكن الأخير وضعها بغرابة بجوار المرمى.

وطرد حكم المباراة أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشكل غير لائق عليه.

ورفع الأهلي رصيده لـ80 نقطة، في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهة الزمالك في ختام الدوري، لتصبح تحصيل حاصل.