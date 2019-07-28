ليروي سانيه يحدث شرخاً في علاقة بايرن ميونيخ بمانشستر سيتي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أكدت تقارير إعلامية بين العلاقة بين ناديي بايرن ميونيخ الألماني و مانشستر سيتي الإنكليزي قد توترت بسبب الجناح الدولي الألماني ليروي سانيه الذي لم يحسم حتى الآن مستقبله سواء بمواصلة اللعب في إنكلترا، أو بالعودة إلى ألمانيا.

وتباينت مواقف الاطراف الثلاثة من مستقبل سانيه ، فناديه الحالي مانشستر سيتي وبتأكيد من مدربه الإسباني بيب غوارديولا يريد بقاء اللاعب في صفوفه ، مطالباً إياه بالرد على عرض النادي حيال تجديد عقده الى ما بعد شهر يونيو لعام 2021 ، اما إدارة بايرن ميونيخ فتسعى للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث ترى فيه العنصر القادر على تقديم الإضافة اللازمة للفريق لكنها لا تقبل بالسعر المرتفع الذي حددته إدارة النادي الإنكليزي والبالغ 120 مليون يورو ، وهي قيمة يعتبرها ألمان مبالغاً فيها مقارنة بأسعار النجوم في سوق انتقالات هذا الصيف .

اما اللاعب المعني فيبقى موقفه متردداً بين البقاء أو الرحيل ، فهو لا يمانع الاستمرار شريطة حصوله على ضمانات من المدرب غوارديولا بمنحه فرصة للعب مدة زمنية اطول ، والتواجد بشكل اكثر انتظاماً في تشكيلة الفريق الأساسية خلال المرحلة القادمة.

Advertisements

وبحسب بعض المصادر، فإن سانيه يستخدم عرض بايرن ميونيخ للضغط على إدارة مانشستر سيتي و مدرب الفريق غوارديولا للحصول على مطالبه المالية والفنية بعدما تأكد من حاجة الفريق لخدماته سواء كلاعب أساسي او في دكة الاحتياط، وذلك بالنظر إلى الروزنامة المكثفة التي تنتظر الفريق الموسم القادم ، والذي يسعى خلالها مسيرو النادي بأن يكون موسماً تاريخياً بإحراز لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا .

هذا وادركت إدارة مانشستر سيتي ان بايرن ميونيخ يسعى الى الحصول على خدمات سانيه بأقل التكاليف كون عقده لم يتبقَ على نهايته سوى عامين ، وهو ما جعل الإنكليز يعبرون عن امتعاضهم من مساعي و تصريحات المسؤولين الألمان تجاه سانيه ، لأنها تُعد خرقاً للوائح الاتحاد الدولي - بحسب رأيهم - خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه لأكثر من ستة اشهر ، معتبرين هذه التصريحات تشجيعاً بتمرد اللاعب على ناديه .

وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن مفاوضات إدارة بايرن ميونيخ بشكل مباشر مع إدارة مانشستر سيتي من شأنها ان تخفف من درجة التوتر بين الناديين ، كما من شأنها ان تؤدي بتوصلهما لصيغة إتفاق نهائي يُعيد سانيه الى ألمانيا التي غادرها في صيف عام 2016 .

يشار الى أن البوسني صالح حسن حميديتش المدير الرياضي بنادي بايرن ميونيخ يتولى قيادة المفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي على أمل تقليص مطالبها المالية والموافقة على العرض الذي سبق للنادي البافاري ان قدمه والذي تصل قيمته إلى حدود 100 مليون يورو.