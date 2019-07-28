المرحلة الأخيرة في طواف فرنسا من نصيب الاسترالي إيوان واللقب لبرنال

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أحرز الدراج الكولومبي إيغان برنال الأحد لقب بطل طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بنهاية المرحلة الحادية والعشرين من النسخة السادسة بعد المئة التي اختتمت في جادة الشانزيليزيه، وفاز بها الأسترالي كاليب إيوان.

في سن الثانية والعشرين وستة أشهر، بات الكولومبي أول دراج من أميركا الجنوبية يسجل اسمه في سجل المتوجين بطواف فرنسا، وأصغر فائز بالطواف منذ قرن.

وواصل برنال الذي نال أيضا جائزة أفضل دراج شاب، سيطرة فريقه الذي بات يعرف باسم "إينيوس" بعد انتقال ملكيته من الشبكة الإعلامية الإنكليزية هذا العام (سكاي سابقا) على النسخ الأخيرة للطواف (7 من أصل 8).

وتقدم برنال على زميله في الفريق الويلزي توماس جيرانت المتوج بلقب العام الماضي، والهولندي ستيفن كروييسفييك.

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وقال برنال "إنجاز لا يصدق، لا أعرف ما أقول. فزت بالطواف. سيستغرق الأمر بضعة أيام لكي أصدق ذلك. لقد رأيت عائلتي، أردت فقط معانقتهم. إنها فرحة لا أستطيع أن أصفها. إنه أول طواف فرنسا تتوج به كولومبيا: هناك الكثير ممن جربوا، لدينا تاريخ مع هذه الرياضة، فزنا بجيرو (ايطاليا) وفويلتا (اسبانيا)، لكن لم يكن ينقصنا سوى طواف فرنسا. كولومبيا تستحقه. وأنا فخور بأن أكون أول من فعلها".

ونال السلوفاكي بيتر ساغان جائزة القميص الاخضر الخاص بالنقاط للمرة السابعة تواليا، والفرنسي رومان بارديه جائزة أفضل متسلق، فيما توج فريق موفيستار الاسباني بجائزة ترتيب الفرق.

واحترمت كوكبة الدراجين الـ155 التقليد في المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي بلغت مسافتها 128 كيلومتر وربطت بين راموبييه وباريس العاصمة وبقيت مجتمعة حتى الكيلومترات الـ72 الأخيرة في العاصمة. وقتها كان فريق إينيوس في الصدارة قبل أن ينسل الاسباني عمر فريل قبل الـ50 الأخيرة تلاه ثلاثة دراجين سكولي وبوليت وترانتنيك.

واشتدت المنافسة في الكيلومترات الـ12 الأخيرة وحسم المركز الأول بالسرعة النهائية وكان من نصيب إيوان الذي تفوق على الهولندي ديلان غروينفيجين.

وهو الفوز الثالث لإيوان في نسخة هذا العام التي انطلقت من بروكسل في السادس من تموز/يوليو الحالي.