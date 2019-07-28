سيفاستوفا تحرز اللقب الرابع في مسيرتها

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أحرزت اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا المصنفة أولى لقب بطلة دورة البلطيق اللاتفية الدولية في كرة المضرب بفوزها على البولندية كاتارينا كافا 3-6 و7-5 و6-4 الاحد في يورمالا في المباراة النهائية.

وفاجأت كافا (26 عاما) الصاعدة من التصفيات والمصنفة 194 عالميا منافستها اللاتفية (29 عاما) المصنفة حادية عشرة عالميا بكسبها المجموعة الاولى، وتقدمت 2-صفر في الثانية قبل أن تخسرها 5-7.

وحسمت سيفاستوفا المجموعة الثالثة في صالحها 6-4 وبالتالي المباراة في ساعتين وتسع دقائق، محرزة اللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية بعد دورات استوريل 2010 ومايوركا الاسبانية 2017 وبوخارست 2018.

وهي المباراة الثامنة لكافا في مسيرتها الاحترافية (خسرت مايوركا 2016 و2018 وبوخارست 2016 وبكين 2018)، فيما خاضت كافا مباراتها النهائية الاولى.