قرار عاجل من رئيس الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع غرامة مالية مضاعفة على أحمد سيد "زيزو" بعد طرده في مباراة الأهلي بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأبيض، فإن إدارة الزمالك قررت فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بعد طرده للاعتراض على الحكم بصورة غير لائقة.
وكان زيزو تعرض للبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة للمباراة بسبب الاعتراض بصورة غير لائقة على حكم اللقاء.
وكان الزمالك تعرض لخسارة من غريمه الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاسكندرية".
جدير بالذكر أن الأهلي توج باللقب المحلي بعدما جمع 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك.
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