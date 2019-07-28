تقرير.. رقم غائب وتفوق وخسارة أولى.. 6 ملامح من فوز الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على حساب الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

واستطاع الأهلي أن يحسم اللقب قبل مواجهة الزمالك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (3-1) إلا أن المارد الأحمر بعد فوزه على في مباراة الليلة استطاع أن يوسع الفارق حتى 8 نقاط.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ستة ملامح من فوز الأهلي على الزمالك:

- رقم غائب

استطاع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي أن يحقق فوزًا غائبًا منذ عشرة أعوام على حساب الزمالك.

خلال الأعوام العشرة الماضية لم ينجح أي مدير فني أجنبي في الفوز على الزمالك حيث كان آخر فوز للأحمر تحت قيادة أجنبية مع البرتغالي مانويل جوزيه في موسم (2008 -2009).

- خسارة أولى

خاض خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك المباراة الثانية له أمام الأهلي حيث نجح في المباراة الأولى أن يحقق الفوز مقابل خسارة.

الفوز الذي حققه المدير الفني السابق للزمالك كان في الموسم الماضي وتحديدًا في الدور الثاني بعدما انتهى اللقاء بنتيجة (2-1).

- تفوق كاسح

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للمرة الـ12 يواجه الأهلي غريمه الزمالك في شهر يوليو بمختلف المسابقات، لينجح المارد الأحمر في الفوز بـ8 مناسبات مقابل أربع تعادلات.

في المقابل، لم يحقق الزمالك أي فوزًا خلال هذا الشهر على حساب غريمه.

- هدف غائب

لم يسجل أي لاعب أجنبي للأهلي هدفًا في شباك الزمالك منذ هدف جونيور أجايي في نسخة (2016 -2017).

وبعد موسمين عاد النجم التونسي علي معلول ليسجل هدفًا في شباك الزمالك ليرفع ظهير أيسر الأهلي عدد أهدافه إلى 8 خلال هذا الموسم.

- سلسلة رائعة

لم يتلق الأهلي سوى هزيمة وحيدة أمام الزمالك في آخر 18 مباراة بالدوري الممتاز على مدار 11 عامًا، إذ حقق الأحمر عشرة انتصارات مقابل سبع تعادلات، وسجل الفريق 24 هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

- الفوز الـ44

حقق الأهلي الفوز للمرة الـ44 خلال تاريخ مبارياته أمام الزمالك بعد 118 مباراة بين الطرفين بمسابقة الدوري.

في المقابل استطاع الزمالك أن يفوز في 26، بينما انتهت 48 مباراة بنتيجة التعادل.