رمضان صبحي: لم نكن في أحسن حالاتنا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، أن اللاعبين تعاهدوا على المحاربة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وأكمل رمضان في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي مر بفترة صعبة بعد الخسارة الكبيرة في إفريقيا، مستدركا: "الفترة القادمة ستكون خير علينا".

وفاز الأهلي على حساب الزمالك بهدف، ليؤكد صدارته للدوري الممتاز، والتتويج الـ41 في تاريخه، بفارق 8 نقاط أمام غريمه الزمالك.

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وأضاف رمضان: "مستوانا كان أقل أمام الزمالك عن المباريات السابقة، ولكن الفرق الكبيرة تفوز حتى في مستوياتها القليلة".

واختتم: "أكدنا أننا فريق كبير بالفوز وتأكيد الصدارة".

ومدّد النادي الأهلي استعارة رمضان صبحي للفريق الأحمر، لمدة سنة، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.