طارق حامد وساسي يردان على موقفهما من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

رد الثنائي طارق حامد، وفرجاني ساسي لاعبا خط الوسط في صفوف الزمالك بشأن إمكانية رحيل أي منهما عن الفريق في الصيف القادم، بالتأكيد على أن الحديث عن هذا الأمر سيكون في الوقت المناسب.

وقال طارق حامد عقب الخسارة أمام الأهلي في تصريحاته للصحفيين: "أنتظر رئيس الزمالك لحسم مصيري وسأتحدث في الوقت المناسب."

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وذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية أن طارق حامد دخل دائرة اهتمام اتحاد جدة السعودي، لكن رئيس النادي أقسم أنه لا يمتلك أي عروض خارجية للاعبي الفريق.

وفي السابق ذاته، تحدث التونسي فرجاني ساسي عن موقفه من مسألة البقاء أو الرحيل عن الفريق قائلًا: "اسألوا أمير مرتضى".

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في ختام الدوري الممتاز بمشاركة فرجاني ساسي وطارق حامد في وسط ملعب الزمالك.