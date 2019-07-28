عبد الحفيظ: الكأس ليس الهدف الرئيسي للفرق الكبيرة.. وتوجنا بلقب تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، إن مسابقة الكأس ليس هدفًا رئيسيًا للفرق الكبيرة، مشددًا أن فريقه بالطبع سينافس على مسابقة كأس مصر من أجل تحقيق الثنائية.

واستطاع الأهلي أن يتوج بمسابقة الدوري العام للمرة الرابعة على التوالي والـ41 بفارق 8 نقاط عن الزمالك وصيف المسابقة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"استطعنا أن نتوج بمسابقة تاريخية بعد الفوز بلقب الدوري، حققنا 80 نقطة بعد موسم طويل وشاق".

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وتابع :"تركيزنا الآن أصبح في البطولة الأفريقية خاصة أننا سنبدأ مشوارنا في المسابقة القارية بمواجهة فريق مجهول".

وأكمل عبد الحفيظ تصريحاته :"لن أقلل من المنافس مثل الغير، كل الاحترام والتقدير لفريق نادي الزمالك".

وواصل مدير الكرة تصريحاته :"الأهلي لابد أن يدرس في المناهج بعدما كنا متأخرين بفارق 8 نقاط أنهينا المسابقة بفارق 8 نقاط".

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يفوز على الزمالك بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34.