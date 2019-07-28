سليمان مشيدا بالشناوي: نجم الموسم.. وناجي لعب دورا في ارتفاع مستواه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بفريق الكرة للأهلي، عن سعادته بالفوز بمباراة القمة أمام الزمالك وقبلها حسم لقب الدوري بعد ظروف صعبة مر بها الفريق.

حقق الأهلي فوزًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب جدول الدوري الذي كان قد حسمه لصالحه قبل أيام، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 72 بالمركز الثاني.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة، إن حسم الدوري والفوز بالقمة يعود لمجهود من جميع اللاعبين والجهاز الفني.

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وأضاف، أن جميع حراس الأهلي ظهروا بشكل جيد طوال الموسم حتى الذين شاركوا في مباريات معدودة، فالجميع أدى دوره على أكمل وجه.

وأوضح، أن علي لطفي والشناوي وإكرامي كانوا جميعهم في الموعد، لافتًا أن جاهزيه جميع الحراس في الأهلي دائما ما كانت تساهم في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن محمد الشناوي قدم مستوى رائع طوال الدوري ويستحق أن يكون نجم الموسم بعد ظهوره بهذا الشكل.

وأتم تصريحاته:" كنت أتمنى أن يفوز محمد الشناوي بجائزة الأفضل في أفريقيا، وأحمد ناجي له دور كبير في مستواه بالإضافة لما نقوم به معه داخل النادي الأهلي".