تصريحات نارية من محمد إبراهيم ردًا على قرار رئيس الزمالك برحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365

أكد محمد إبراهيم لاعب خط وسط نادي الزمالك، أن قرار إدارة ناديه بعرضه للبيع يعد بمثابة الإهانة بالنسبة له، لافتًا إلى تاريخه لم يُحترم.

وأشار إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن رئيس الزمالك لم يحترم تاريخه، وأصدر الاستغناء الخاص به لأحد الأندية منذ 16 يومًا.

Advertisements

وقال لاعب الزمالك: "القرار إهانة بالنسبة لي، ما حدث لا يمكن أن يتم وصفه بغير ذلك، أتمنى التوفيق للزمالك وجماهيره في الفترة المقبلة".

واختتم: "رئيس الزمالك لم يحترمني ولم يحترم تاريخي مع الفريق، وأصدر الاستغناء الخاص بي لأحد الأندية منذ 16 يومًا".

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك قررت الاستغناء عن محمد إبراهيم وعرضه للبيع، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري.