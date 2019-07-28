لاسارتي: حدث شيء غريب في الشوط الثاني.. ولا أحد يقترب من البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن الشوط الثاني في مباراة القمة أمام الزمالك شهد على أمر غريب وهو إهدار الكثير من الفرص، قائلًا أن الفريق البطل دائما لا يمكن أن يقترب منه أحد بالنقد.

وقال لاسارتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "البعض يظن أن الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري كما فعلنا أمر سهل، لكن هذا شيء غير سهل على الإطلاق فقد كنا مطالبين بالمثالية في كل لقاء."

وانتقل للحديث عن أحداث المباراة: "عدلنا بعض المراكز في خط الوسط أمام الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي، من أجل السيطرة على الكرة."

وتحدث عن تحول الأمور في الشوط الثاني: "الشوط الثاني كان غريب بعض الشيء، فقد حصل الزمالك على بعض الفرص لكن لعبنا على الهجمة المرتدة وتمكنا من تهديد المرمى أكثر من مرة لكن لم نسجل."

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وابدى رأيه في مركز حراسة المرمى بالفريق: "محمد الشناوي كان أفضل حارس مرمى في بطولة أمم أفريقيا، واليوم أمام الزمالك استطاع أن يبرهن على قوته ومستواه المتميز بحماية مرمى الفريق في أكثر من فرصة."

وأضاف: "لا يمكن قياس مدى قوة معسكر الإعداد من خلال الفوز في مباراة لكن اليوم تمكن من تحقيق الفوز وهذا شيء جيد، ومع نهاية الموسم يمكن أن نعرف مدى نجاح المعسكر من خلال نتائج الفريق."

وواصل: "هناك قواعد ثابتة في كرة القدم، منها ان الفريق الفائز لا يمكن أن يلمسه أحد، وأنا أقول الفريق البطل لا أحد يقترب منه، ونحن الفريق البطل وهؤلاء اللاعبين هم الأبطال."

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا هيكل ثابت بالتأكيد سنسعى من أجل الحفاظ عليه، أما فيما يخص رحيل اللاعبين أو التعاقد مع أخرين فهذا الأمر يمكن أن نتحدث عنه بداية من الغد."