محمد يوسف يتحدث عن سر فوز الأهلي بالقمة على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي، أن بعد الفوز على المقاولون العرب وحسم الدوري لم يستيطع الفريق الاحتفال باللقب نظرا لقرب مواجهة القمة أمام الزمالك، والتي تحتاج لاستعداد خاص.

حقق الأهلي فوزًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب جدول الدوري الذي كان قد حسمه لصالحه قبل أيام، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 72 بالمركز الثاني.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" مالحقناش نفرح بعد ماتش المقاولون لنستعد لمباراة الزمالك بشكل قوي".

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وأضاف:" كتنما الفرحة بالفوز على المقاولون وركزنا في مواجهة القمة، لتحقيق الفوز وانهاء الموسم بنتيجة تسعد الجماهير وهذا سر الظهور بهذا الشكل في مواجهة القمة".

وأوضح، أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك بعد استغلال كرة سجلها علي معلول، بالإضافة لخوض اللقاء بشكل منظم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني استفاد كثيرا من المعسكر الذي اقيم في إسبانيا، لافتا أن التدريبات كانت قوية للغاية وجعلت الجميع جاهز للاستئناف الدوري".

وأتم تصريحاته:" سنفرح بالفوز على الزمالك والتتويج بالدوري، وبعد ذلك سنبدأ التركيز في دوري أبطاب أفريقيا البطولة المحببة للجماهير، وبعد ذلك كأس مصر".