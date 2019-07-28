رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل جلال ومحمد إبراهيم.. والتعاقد مع مدرب أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة أمام الأهلي وفقدان لقب الدوري المصري.

ووفقًا لما أعلنه نادي الزمالك، في بيان رسمي، فإن إدارة النادي قررت إقالة جلال من منصبه، بالإضافة إلى عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق للبيع.

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وأوضح الزمالك في بيانه، أن رئيس النادي أعلن بشكل رسمي أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار رئيس الزمالك، وفقًا للبيان، أن المدير الفني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام السبعة المقبلة.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات جاءت بعد دقائق قليلة من خسارة الزمالك على يد الأهلي، في ختام مباريات الموسم الجاري للدوري المصري.