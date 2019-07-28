آرسنال يسقط أمام ليون

قاد المهاجم موسى ديمبيلي فريقه ليون الفرنسي إلى قلب الطاولة على مضيفه آرسنال الإنجليزي بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 في مباراة ودية في كرة القدم استعداداً للموسم الجديد. ومنح المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ التقدم لآرسنال في الشوط الأول بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 35، لكن ديمبيلي، مهاجم سلتيك الإسكتلندي سابقاً، سجل ثنائية بعد دخوله مطلع الشوط الثاني، إذ أدرك التعادل برأسية إثر تمريرة عرضية من الهولندي ممفيس ديباي (66)، وسجل هدف الفوز اثر تمريرة من الجزائري الأصل حسام عوار (75). ومنح ديمبيلي مدرب ليون الجديد البرازيلي سيلفينيو فوزه الأول منذ حلوله مكان برونو جينيزو، وذلك بعد خسارتين امام سيرفيت جنيف السويسري (1-2) وجنوى الإيطالي (3-4). وتلقى آرسنال ضربة موجعة في الدقيقة الثانية عشرة بإصابة مهاجمه وليون السابق ألكسندر لاكازيت، فيما قرر مدربه الإسباني أوناي إيمري إراحة صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل والمدافع البوسني سياد كولاشيناتس اللذين تعرضا لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض الخميس. وجلس الوافدان الجديدان الإسباني داني سيبايوس والبرازيلي غابريال مارتينيلي على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخلا مكان جوزيف ويلوك والأرميني هنريك مخيتاريان (70).

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