الأهلي يجهز لاحتفالية الدوري في ملعب التتش بحضور جماهيري وعائلات اللاعبين

يجهز النادي الأهلي احتفالية بعد التتويج الدوري في ملعب مختار التتشبحضور جماهيري وعائلات اللاعبين.
وتوج الاهلي بدرع الدوري الممتاز بعد أن حصد 80 نقطة، بينما حصد الزمالك على 72 نقطة في المركز الثاني.
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