الأهلي يمنح لاعبيه راحة 4 أيام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات ٤ أيام عقب الفوز على الزمالك. الفوز على الزمالك. وجاء قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بمنح اللاعبين راحة بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بمباريات في الفترة المقبلة. راحة بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بمباريات في الفترة المقبلة. وفاز الأهلي مساء اليوم على الزمالك بهدف نظيف للاعبه علي معلول.

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