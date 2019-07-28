رامي ربيعة: الفوز على الزمالك "خير ختام للدوري".. والقادم أفضل

أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري العام، مؤكدًا أنه "خير ختام" لمشوار الدوري، خاصة وأنه يبقى بمثابة الغريمالتقليدي بالنسبة لنا.
وأوضح أن الفريق حسم الدوري بعد الفوز على المقاولون، الأربعاء الماضي، ولكن كان مهمًا جدًا أن نسدل الستار على مشوار الدوري اليوم بالفوز على الزمالكوهو ما تحقق.
وأشار ربيعة، إلى أن القادم سيكون أفضل وأن لاعبي الفريق يَعدِون الجماهير بمواصلة مشوار حصد البطولات المحلية، مؤكدًا على أن الجميع لديه طموحات كبيرة للفوز بالسوبر المحلي وكأس مصر، وأيضًا دوري أبطال إفريقيا الذي يبقى بمثابة هدف مهم جدًا للاعبين من أجل إسعاد الجماهير
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