الزمالك يفاضل بين مدرب برتغالي والبرازيلي لتولي تدريب الفريق

يفاضل مجلس اداره الزمالك بين المدرسه البرتغالية والبرازيلية لاختيار مدرب جديد خلفًا للمقال خالد جلال. وحسبما علمت الوفد أن البرتغالي باتشيكو دخل دائرة أهتمامات نادي الزمالك. جدير بالذكر الزمالك حصد 72 نقطة في المركز الثاني، بينما ألاهلي توج بدرع الدوري الممتاز بعد أن حصد 80 نقطة.

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