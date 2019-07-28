ياسر إبراهيم: «القّمَّة» بطولة خاصة.. وجاهزون للتحدي الإفريقي

قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعادته لا تُوصف بعد الفوز على الزمالك بهدف علي معلول، والتتويج بلقب الدوري مع الفريق، بعدما بدأ يتذوق طعم البطولات.

وأضاف أن المباراة جاءت في ظروف صعبة، ولكن كان هناك إصرار على تحقيق

الفوز حتى ينهي الأهلي الموسم بانتصارين متتالين؛ الأول على المقاولون الذي حسم لقب الدوري، والثاني على الزمالك في "بطولة خاصة" بين الفريقين لإسعاد جماهير الأهلي.

وأكد ياسر إبراهيم، أن الفترة القادمة ستشهد مواصلة العمل

بإصرار وحماس لتحقيق المزيد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي، من أجل إسعاد الجماهير الوفيّة التي دائمًا ما تبث روح العزيمة والإصرار في نفوس اللاعبين.

وأوضح ياسر إبراهيم، أن الأهلي استحق اللقب وبجدارة، بعدما اجتهد حتى النهاية، ولم يستسلم لحملة اليأس التي حاول البعض تصديرها للفريق، مؤكدًا أن الاجتهاد والإخلاص كان سببًا مُهمًا في تتويج الفريق بالدرع.