الليلة .. إنطلاق برنامج "إحتراف" على قناة الحدث اليوم

تُبث أولى حلقات برنامج "إحتراف" على قناة الحدث اليوم، في الثانية عشر من منتصف الليل، ويقدمه محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم

لكرة القدم، والذي يستضيف من خلاله نخبة من خبراء كرة القدم.

ويذاع البرنامج في الساعة الثانية عشر ليلا