الليلة .. إنطلاق برنامج "إحتراف" على قناة الحدث اليوم

تُبث أولى حلقات برنامج "إحتراف" على قناة الحدث اليوم، في الثانية عشر من منتصف الليل، ويقدمه محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوملكرة القدم، والذي يستضيف من خلاله نخبة من خبراء كرة القدم.
ويذاع البرنامج في الساعة الثانية عشر ليلايومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، لمناقشة القضايا المثارة على الساحة الرياضية المصرية بكل حيادية ووضع حلول لإصلاح المنظومة الكروية. وسيستضيف برنامج "إحتراف" الليلة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس
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