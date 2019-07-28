لاسارتي : الشناوي من أفضل حراس إفريقيا

أثني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، بعد أداؤه أمام الزمالك. وقال لاسارتي خلال تصريحات صحفية، "الشناوي تعرض لحملة تشويه خلال الفترة الماضية، لكن أعتقد أنه أحد أفضل حراس إفريقيا". لحملة تشويه خلال الفترة الماضية، لكن أعتقد أنه أحد أفضل حراس إفريقيا". وتابع " لقد أدى بشكل جيد أمام الزمالك واستطاع أن يتصدى للعديد من الهجمات الخطيرة". وفاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في ختام بطولة الدوري المصري العام.



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