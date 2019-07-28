تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.
وقال لاسارتي في تصريحات عقب المباراة، "اليوم كانت مباراة صعبة لان المنافس هو فريق جيد، كما أن اللاعبين شعروا بالراحة بعد حسم البطولة وهذا زاد من صعوبة اللقاء".
وتابع "كنا الأفضل في اوقات كثيرة ولكن هذاالاهم ان مجهود الموسم تم تتويجه".
وأضاف " تحقيق البطولة ليست امر سهل، لقد بدأنا من الصفر والرؤية التي نمتلكها كانت الفرق بيننا وبين الجميع، حيث بدأنا الدوري والفارق ١٧ نقطة وهذا كان يتطلب رؤية معينة".
وتابع " حصدنا ٨٠% من النقاط لذا يتوجب أن أشكر
وعن مباراة الزمالك رد قائلا، " الزمالك بدأ افضل منا ولكن قمنا بتعديل مراكز داخل الملعب لتحسين الوضع وحدث بالفعل واستطعنا مع نهاية الشوط التميز على الزمالك".
وأردف " أما في الشوط الثاني كان غريب كلا الفريقين أتيحت لهما الفرص لكن لم يستطيعا إنهاء الهجمات بشكل مثالي".
وفاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في ختام بطولة الدوري المصري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي : التتويج بالدوري لم يكن أمرا سهلًا وأشكر اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.