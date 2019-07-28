لاسارتي : التتويج بالدوري لم يكن أمرا سهلًا وأشكر اللاعبين

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في تصريحات عقب المباراة، "اليوم كانت مباراة صعبة لان المنافس هو فريق جيد، كما أن اللاعبين شعروا بالراحة بعد حسم البطولة وهذا زاد من صعوبة اللقاء".

وتابع "كنا الأفضل في اوقات كثيرة ولكن هذا

الاهم ان مجهود الموسم تم تتويجه".

وأضاف " تحقيق البطولة ليست امر سهل، لقد بدأنا من الصفر والرؤية التي نمتلكها كانت الفرق بيننا وبين الجميع، حيث بدأنا الدوري والفارق ١٧ نقطة وهذا كان يتطلب رؤية معينة".

وتابع " حصدنا ٨٠% من النقاط لذا يتوجب أن أشكر

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اللاعبين عليه، فلقد حسمنا الدوري عن استحقاق".

وعن مباراة الزمالك رد قائلا، " الزمالك بدأ افضل منا ولكن قمنا بتعديل مراكز داخل الملعب لتحسين الوضع وحدث بالفعل واستطعنا مع نهاية الشوط التميز على الزمالك".

وأردف " أما في الشوط الثاني كان غريب كلا الفريقين أتيحت لهما الفرص لكن لم يستطيعا إنهاء الهجمات بشكل مثالي".

وفاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في ختام بطولة الدوري المصري العام.

