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ثنائي الأهلي يشتكي من الإصابة عقب مباراة الزمالك

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تعرض رمضان صبحي ووليد سليمان لاعبا النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الأهلي والزمالك التي أنتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب في ختام بطولة

العام.

وقال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي في تصريحات عقب المباراة: " رمضان صبحي أشتكى من الإصابة بكدمة في وجه القدم عقب لقاء الزمالك، كما وليد سليمان أشتكى من اجهاد في العضلة الخلفية".

وفاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب في ختام بطولة الدوري المصري

العام.

جدير بالذكر أن الاهلي توج بدرع الدوري الممتاز بعد أن حصد 80 نقطة، بينما حصد الزمالك على 72 نقطة في المركز الثاني.

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